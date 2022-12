Laurens Vanthoor avec Kévin Estre et André Lotterer chez Porsche en WEC

Repris dans le contingent des pilotes du programme LMDh, Laurens Vanthoor sera, comme prévu, titulaire sur l'intégralité du Championnat du Monde d'Endurance (WEC). Engagé sur la 963 n°6, le Limbourgeois sera intégré dans un line-up de choc avec le Français Kévin Estre, star parmi les stars chez Porsche Motorsport, et l'Allemand de Nivelles André Lotterer, triple vainqueur dans la Sarthe. Avec un tel trio, Porsche affiche ses ambitions limpides : s'imposer dès la première année d'exploitation de la 963. Sur la n°5, on retrouvera l'Américain Dans Cameron, le Danois Michael Christensen et le Français Fred Makowiecki. Tout aussi impressionnant.

Les équipages en IMSA valent également le détour. Le Britannique Nick Tandy et le Français Mathieu Jaminet se partageront le volant de la n°6, avec le renfort de Dane Cameron à Daytona, tandis que l'Australien Matt Campbell, le Brésilien Felipe Nasr, épaulés par Michael Christensen en Floride, seront au volant de la n°7. Gianmaria Bruni (Italie), Romain Dumas (France) et les Autrichiens Thomas Preining et Richard Lietz seront pour leur part en réserve de la république.

Les débuts en compétition de la Porsche 963 sont prévus aux 24 Heures de Daytona les 28-29 janvier prochains. Sur le speedway, Laurens Vanthoor pilotera la 911 GT3-R de l'équipe canadienne Pfaff Motorsport avec Klaus Bachler et Patrick Pilet comme équipiers.