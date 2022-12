RACB Awards: Stoffel Vandoorne élu haut-la-main "Driver of the Year" 2022 !

Pour la deuxième place, ce fut extrêmement serré entre Bertrand Baguette, champion du très relevé Super GT nippon, et Thierry Neuville qui a conclu en flèche une saison WRC globalement décevante. Finalement, le Verviétois a eu le dernier mot sur le Saint-Vithois.

Lauréat du Dakar et championnat du monde cross-country, Overdrive Racing a battu WRT et Comtoyou Racing pour le titre de "Team of the Year". L'Honorary Mention est revenu à notre Iron Dame Sarah Bovy qui a reçu son trophée des mains de Jacky Ickx tandis que Viktor Vranckx, nouvelle star du rallycross, a logiquement remporté le titre de "Rookie of the Year".

Le Top 10 du "Driver of the Year" : 1. Stoffel Vandoorne ; 2. Bertrand Baguette ; 3. Thierry Neuville ; 4. Dries Vanthoor ; 5. Charles Weerts ; 6. Sarah Bovy ; 7. Gilles Magnus ; 8. Gino Bux ; 9. Martijn Wydaeghe ; 10. Laurens Vanthoor ; etc.