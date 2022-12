Forte présence belge en Dakar Classic

Depuis deux éditions, une catégorie Classic réservée aux machines ayant marqué l'histoire du plus célèbre des rallyes-raids agrémente la caravane du Dakar. Si la présence belge dans les autres classes est réduite à peau de chagrin, la moitié des participants noirs-jaunes-rouges, soit onze, sévira dans en Classic, marchant sur les traces du père fondateur Thierry Sabine. Citons en vrac René Declercq et John Demeester (Bombardier Iltis), Dirk Van Rompuy et Christiaan Michel Goris (Toyota Land Cruiser), Nicolas Delencre et Eric Vandormael (Range Rover), Eric et Tom Claes (Toyota Land Cruiser), mais aussi Erik Qvick et Jean-Marie Lurquin (Toyota Land Cruiser). Tout ce beau monde sera surtout parrainé par celui qui fête en 2023 le quarantième anniversaire de sa première victoire au Dakar. Jacky Ickx, qui avait été fort marqué par l'épreuve quand elle se déroulait en Afrique, a en effet accepté le rôle d'ambassadeur pour tous les équipages du Dakar Classic. Il encouragera, saluera et prodiguera tous les conseils utiles à ceux qui le désirent. On notera qu'il n'est pas question de vitesse pure mais de régularité et de navigation. Un domaine dans lesquels les Belges font office de référence européenne. Le franchissement de dunes servira également de juge de paix. De surcroît, notre pays est bien représenté dans l'organisation avec Tripy pour le chronométrage et le Tracking, et JB Time Concept pour le bureau de calcul, sans oublier un certain Bjorn Vanoverschelde dans l'organisation.