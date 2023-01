Les chances de Sébastien Loeb et Fabian Lurquin de remporter cette édition ont notamment pris du plomb dans l'aile. Le BRX Hunter du duo franco-belge a été victime de trois crevaisons... alors qu'il n'avait que deux roues de secours. Résultat, Loeb a dû achever la journée avec un pneu rafistolé et à vitesse réduite, terminant avec 86 minutes de retard sur les premiers. Guerlain Chicherit, lui aussi sur BRX, a été accablé par un mal similaire, le Français devant s'immobiliser avant même le cap de 100km.

La mauvaise journée des BRX tranchait avec la démonstration des Toyota Hilux Overdrive, dont plusieurs exemplaires ont brillé de mille feux au sommet de la hiérarchie au gré des Way-Points. Les outsiders Lionel Baud et Erik Van Loon ont fait parler la poudre mais c'est finalement Nasser Al-Attiyah qui avait le dernier mot. Le vainqueur 2022 a soufflé la victoire d'étape à Van Loon pour 14 petites secondes.

Grâce à sa victoire du jour, Al-Attiyah refait une partie de son retard et revient à 2"12 de Carlos Sainz, vainqueur la veille. L'Espagnol maintient son leadership au volant de son Audi RS-Q. Les deux autres bolides aux anneaux ont perdu du temps. Stéphane Peterhansel a lâché 30 minutes tandis que Mattias Ekström, pénalisé de 15 minutes pour avoir loupé un Way-Point, pointe à 48"11 ! Derrière Sainz et Al-Attiyah, on retrouve donc l'outsider par excellence, Matthieu Serradori, troisième à 24"55 au volant de son buggy Century.

Demain, cap sur Ha'Il et vivre les 50 kilomètres les plus beaux du rallye, selon le G.O David Castera. Mais l’heure ne sera pas à la contemplation : ni pour les pilotes qui auront sur cette étape roulante la mission de soigner leur chrono, ni pour les copilotes qui devront se repérer avec finesse dans les enchaînements de canyons du jour. La conjugaison de ces éléments peut donner lieu à des retournements de situation importants entre les leaders dans chacune des catégories.