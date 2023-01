Dakar (Etape 2, motos) : Mason Klein, clap première !

Un vent frais souffle sur la catégorie motos ce lundi. Malgré une pénalité de deux minutes et ouvrant la fin de la spéciale, Mason Klein ne fut arrêté par personne. Le jeune Américain, rookie de l'année sur le Dakar 2022, découvre la catégorie-reine RallyGP cette année et a confirmé qu'il faisait assurément partie des futures stars des deux-roues sur le plus célèbre des rallyes-raids.