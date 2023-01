Dans ce déchaînement des éléments, Guerlain Chicherit s'est montré le plus habile. Furibard après avoir perdu un temps colossal hier et flingué l'organisation pour avoir tracé des étapes trop cassantes pour les machines, le Français a réalisé le meilleur temps dans la spéciale. Le pilote au Hunter engagé par GCK Motorsport a précédé Henk Lategan (Toyota) de 3"26 et Orlando Terranova (Hunter) de plus de 5 minutes. Stéphane Peterhansel (Audi) est 4ème à près de 8 minutes devant Yazeed Al Rajhi (Toyota).

Cela signifie que trois cadors ont encore laissé des plumes. La principale victime est Carlos Sainz. Leader du classement général, le pilote Audi a perdu près d'une demie-heure après avoir dû s'immobiliser et mécaniquer sur son RS-Q. Guère mieux pour Sébastien Loeb et Fabian Lurquin (Hunter), déjà retardés la veille, qui perdaient encore du temps pour réparer leur machine. Nasser Al-Attiyah (Toyota) a également perdu du temps mais était moins impacté que ses rivaux.

Ainsi, Al-Attiyah se propulsait en tête du classement général avec 13 minutes et 20 secondes d'avance sur Yazeed Al Rajhi. Stéphane Peterhansel est 3ème à plus de 20 minutes. Après sa mésaventure du jour, Carlos SAINZ chute au 8ème rang avec 33 minutes et 11 secondes de retard, juste derrière Giniel de Villiers (Toyota).

Demain, une boucle autour de Ha'Il est prévue. Il y aura 425km à parcourir contre le chrono, avec notamment d'impressionnantes montagnes de sable à franchir en première partie de parcours.