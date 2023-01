Dakar (motos) : Klein poursuit son péril jeune

Sa victoire de la veille n'était pas un leurre. Ouvrant la route, Mason Klein a terminé 2e de l'étape 3 du Dakar derrière Daniel Sanders, de quoi lui permettre de garder la tête au général en motos pour 1"48 devant l'Australien. "J’aime ouvrir, je ne sais pas pourquoi mais je préfère, je fais moins d’erreur", sourit le Californien. Dans le clan de Sanders, cette victoire d'étape fait clairement du bien. "Les Australiens, on est doués pour le désert, et sur le Dakar ça paye", lâche le gaillard au look de surfeur. Ce qui paye, c'est la prudence pour le Belge Jérôme Martiny, 38e mardi et qui poursuit son bonhomme de chemin...