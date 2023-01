De Mévius, trempé et frigorifié, passe 2e en T3

Guillaume de Mévius était en mode survie mardi. Profitant des ennuis de Chaleco Lopez qui s'est immobilisé dès le km 47, le Brabançon grimpe d'un rang en classe T3. "Nous avons eu d'une petite crevaison après 200 km, mais on a pu changer de roue rapidement", explique-t-il. "Sans pare-brise, on a eu froid, on était mouillés, et on avait encore 230 bornes de liaison en fin de journée. On a signé le 3e meilleur temps du jour (victoire d'étape pour Austin Jones, ndlr), et on passe 2e du général, à plus ou moins une minute du leader Seth Quintero."