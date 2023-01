Dakar (motos) : Sanders à qui perd gagne

Crédité du meilleur temps depuis le début de la spéciale, Mason Klein (KTM) perd tout à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée à cause d’un problème d’alimentation d’essence qui coûte la victoire au jeune Américain et le rétrograde à la 10e place du jour à plus de 12 minutes. À l'issue de l'étape 4, il est à la 6e place du général à six minutes. Daniel Sanders (GasGas) n'en demandait pas tant pour conforter son leadership au général malgré un 8e chrono, la victoire du jour revenant à Joan Barreda (Honda) pour 16 secondes devant Pablo Quintanilla (Honda) et 65 secondes devant Skyler Howes (Husqvarna).