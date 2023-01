De Mévius : "Pour l'instant, on tient notre parole"

Nouvelle journée rondement menée pour Guillaume de Mévius. Après s'être jeté à l'eau au propre comme au figuré la veille, le pilote G Rally consolide sa place dans le tiercé de tête dans la catégorie T3 à l'issue de la 4ème étape dont la relative facilité tranchait avec les conditions dantesques que le Brabançon avait dû affronter 24 heures plus tôt. Il n'est qu'à 89 secondes au classement général de l'Américain Mitchell Guthrie, nouveau leader après la faillite de Seth Quintero. "Ce ne fut pas une étape compliquée par rapport au début du rallye", explique Guillaume. "Nous avons crevé une fois dans un passage de col, mais on fait le 3ème temps du jour et on garde notre 2ème place en T3. Il y a pas mal de problèmes chez les Can-Am. Quintero, qui était leader, a perdu 1h27 en arrachant une roue juste devant nous. Nous ne sommes plus que trois à réellement se tenir en paquet pour la tête. La stratégie reste la même : rester dans le pack des premiers. Pour l'instant, on tient notre parole"