Dakar (Etape 5) : Et de deux pour Al-Attiyah, gamelle pour Loeb

Il y avait de la tension mercredi soir dans le bivouac du Dakar après que les organisateurs aient annoncé redonner de la puissance aux Audi RS-Q hybrides. Se sentant directement concernés par cette modification de la BoP afin d'aider les bolides aux anneaux à recoller à son Toyota Hilux en tête de la hiérarchie, Nasser Al-Attiyah et son copilote Matthieu Baumel n'ont pas hésité à crier haut et fort leur colère. Résultat, le Qatari et le Français étaient remontés comme des pendules et ont mis tout le monde d'accord dans la 5ème étape autour de Ha'Il.