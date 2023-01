Dakar : le vendredi noir d'Audi

Al-Attiyah et Toyota seuls au monde après la faillite du clan d'Ingolstadt

Deux dictons ressortent au soir de la sixième étape du Dakar pour qualifier l'incroyable déroute d'Audi : "Rien ne sert à courir, il faut partir à point" ou, si on veut être plus cynique, "Bien mal acquis ne profite jamais" quand on fait écho à la vive polémique autour des machines allemandes qui agite le bivouac depuis mercredi...