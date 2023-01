Dakar (motos) : Howes engrange

Dakar (Etape 6): catastrophe pour Audi, jackpot pour Al-Attiyah !

"La seule idée que j’avais en tête, c’était d’aller le plus vite possible", commente le leader moustachu. "On a attaqué direct dans les dunes, c’était très amusant, vraiment sympa pour piloter. Le terrain reste humide et lourd. Ça favorise la motricité mais rend aussi les ornières plus difficiles à négocier".

Le motard de Vielsalm Jérôme Martiny poursuit sa route. 35e de l'étape 6, le n°36 est.... 36e général.

Les classements