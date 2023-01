Certes, son avance a fondu après une 8e étape (victoire de Ferreira sur Yamaha) qui ne fut pas des plus simples mais l'essentiel est sauvé pour le pilote G Rally : il entamera la 2e semaine de course en tête de la compétition.

Mais avec seulement 3 minutes et 19 secondes d'avance sur Jones, Guillaume sait qu'il doit rester alerte. Non seulement il faudra résister autant que possible au pilote Red Bull mais en plus, il faudra déjouer les pièges de Dame Nature, notamment dans l'Empty Quarter.