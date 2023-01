Dakar (Etape 8) : Loeb déclaré vainqueur du jour après la pénalité de Sainz

C'est donc Loeb qui est déclaré vainqueur ce dimanche, signant sa 18e victoire d'étape dans l'histoire du Dakar et revenant peu à peu dans le match pour les places du podium. Le nonuple champion WRC, copiloté par le Belge Fabian Lurquin, est 4e au classement général avant la journée de repos. "La navigation n’était pas simple, mais on a bien roulé même s’il y avait beaucoup de cailloux et nous avons crevé une fois", admettait Seb.

Deuxième de l'étape 8 avec 2"11 de retard sur Loeb, Nasser Al-Attiyah (Toyota) assure l'essentiel et accroit un peu plus son avance colossale au général. Le Qatari possède désormais 1h03"46 d'avance sur son cadet Henk Lategan (Toyota) et 1h20"22 sur Lucas Moraes (Toyota). Le Brésilien compte 31"44 de bon sur Loeb qui est le premier non-Toyotiste.

Pour beaucoup, la journée de repos de ce lundi au bivouac de Riyadh est déjà un objectif intermédiaire relevé. Il sera quoi qu’il arrive l’heure pour tout le monde de faire le point sur sa stratégie et d’utiliser de façon équilibrée le temps offert pour la récupération.

Il sera réduit pour les retardataires, qui auront certainement un travail important à réaliser sur leurs véhicules. Les autres se partageront entre l’entretien nécessaire pour repartir sereinement à l’assaut des dunes et le repos au sens strict. Le tout en restant concentré sur sa compétition !

