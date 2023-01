De Mévius : "La fête si on gagne, mais pas en Arabie saoudite !"

Profitant certes d'un écrémage dans la catégorie réservée aux buggys légers mais, surtout, gardant la tête froide en permanence, le fils de Grégoire peut s'enorgueillir de mener la catégorie mais également une très belle 16e place au classement général des voitures ! "Oui, je suis surpris d'être en tête, même si me battre pour cette place était dans un coin de ma tête", explique Guillaume. "La première semaine fut difficile et nous sommes l'équipage qui a été le moins accablé parmi les favoris en T3. Désormais, nous allons nous battre et mettre un coup de butoir pour défendre notre leadership. En tous cas, si nous voyons l'arrivée, nous serons bien classés."

Guillaume et son copilote François Cazalet sont passés à travers les embuches mais ils ont quand même eu quelques sueurs froides. "Lors de l'étape 2, nous avons roulé 301km sans roue de secours vu que nous les avions déjà toutes utilisées. Nous avons également dû affronter la pluie. Comme notre OT3 ne possède pas de pare-brise, nous étions trempés jusqu'aux os et à la limite de l'hypothermie ! Mais tout le team G Rally a bien bossé pour améliorer la fiabilité de notre buggy et nous n'avons pas connu la moindre alerte grave. Nous avons pas mal de jeunes qui découvrent le Dakar et tout le monde travaille convenablement."

N'allons pas trop vite en besogne mais gageons que Guillaume et sa bande feront une grande java s'ils s'imposent le 15 janvier. "Gagner serait une super récompense pour le team qui fait vraiment du bon boulot. Mais on fera la fête en Belgique plutôt qu'en Arabie saoudite car il n'y a pas grand-chose pour faire la fête ici !"

Au Wavre Indoor Karting du grand frère Ghislain, le champagne est assurément déjà bien au frais !

Les classements