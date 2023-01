Guillaume de Mévius a non seulement raté la victoire d'étape pour seulement deux secondes face à David Zille mais, le plus important, a pris plus de neuf minutes à son grand rival pour la victoire au classement général, l'Américain Austin Jones qui s'est contenté de la 9ème position lors de l'étape 9 de ce Dakar 2023. À l'addition, de Mévius porte désormais son avance à 12 minutes sur son dauphin.

"Une bonne étape pour nous", explique Guillaume. "La difficulté est qu'on a dû rattraper les camions qui partaient devant nous. A partir de demain jusqu'à la fin, il n'y aura que des dunes et du sable. Ce mercredi, nous commençons la journée avec 470 km de liaison, ce qui va bien nous fatiguer"

