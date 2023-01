Dakar (motos): trois secondes entre Howes et Price !

Luciano Benavides a remporté sa 2e étape sur ce Dakar devant Toby Price (55'') et son coéquipier Skyler Howes. Comme à l'étape 6, Husqvarna peut célébrer la victoire de Luciano et le maintien de Skyler en tête. C'est le 5e jour consécutif que l'Américain mène le rallye-raid. "C’était dur de suivre le cap et j’ai tourné jusqu’à ce que mon coéquipier Luciano n’arrive", admet le moustachu. "Mais on a fait du bon boulot après le ravitaillement"