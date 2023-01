Dakar (Etape 10) : Troisième victoire partielle d'affilée pour Loeb et Lurquin

Sébastien Loeb et Fabian Lurquin ne se sont pas fait prier pour remporter leur troisième victoire d'étape d'affilée, la quatrième sur cette édition 2023. L'Alsacien et le Belge se sont adjugé le meilleur temps du jour avec un peu plus de 3’ d’avance sur Mattias Ekström, dernier pilote Audi encore en lice après l'abandon confirmé de Carlos Sainz hier soir. Lucas Moraes (Toyota), en lutte avec Loeb pour la deuxième place au classement général, est 3ème à 5"22. Le quinté de tête est complété par les Toyotistes Nasser Al-Attiyah et Yazeed Al Rajhi.

Grâce à cette nouvelle victoire partielle, Loeb reprend un peu moins de 6 minutes à Al-Attiyah, toujours solide leader au général, et se rapproche à un peu moins de 16 minutes de Lucas Moraes. Henk Lategan n'a pas abdiqué après ses ennuis de la veille et est 4ème à 11 minutes seulement de Loeb.

La bagarre pour la 2ème place opposant un Hunter à deux Toyota sera le principal enjeu des prochains jours. Avec un juge de paix : l'Empty Quarter. Demain, il y aura 274 km contre le chrono. Ce sera sans surprise une journée exténuante à travers dunes qui a été concoctée dans ce décor mêlant toutes les couleurs de sables. La gestion de son véhicule sera le maître-mot de ce défi où les camions d’assistance et les mécaniciens ne seront pas conviés au bivouac d’arrivée.

Les classements