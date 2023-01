Ulysse De Pauw disputera le WEC 2023 sur une Ferrari AF Corse !

Ulysse sera le capitaine d'un équipage Pro-Am, le GTE-Am devenant l'unique catégorie GT en WEC après la disparition du GTE-Pro. A ses côtés, on retrouvera le jeune Simon Mann et le gentleman driver Stefano Constantini. Le trio disputera évidemment le centenaire des 24 heures du Mans en juin prochain. Et un Belge de plus au départ, un !

"Une première fois aux 24 Heures du Mans à 21 ans, avec Ferrari et AF Corse, et en plus durant l’année du centenaire de cette course mythique, ça va être incroyable ! J’ai vraiment hâte d’y être", sourit Ulysse. "Cette année, ce sera une fameuse étape dans ma carrière de pilote. C’était vraiment important pour moi de rester avec AF Corse et Ferrari."

"Les GTE sont plus rapides que les GT3 car les pneus sont développés spécifiquement pour la voiture par Michelin et l’appui aérodynamique est plus important. Il y a également moins d’assistances à la conduite : pas d’ABS, par exemple. C’est la dernière année des GTE en Championnat du Monde d’Endurance car dès 2024, elles seront remplacées par les GT3 pour limiter les coûts"

"Avec la F1, le WEC fait partie des plus beaux championnats de course automobile au monde. Je vais donc vivre un rêve éveillé et je tiens vraiment à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début. C’est aussi grâce à eux que je suis ici aujourd’hui."

À coup sûr, certains vont encore plus regretter d'avoir "oublié" de l'avoir mis à l'honneur lors de la dernière remise des prix des RACB Awards. En attendant, in bocca al lupo Ulysse, comme on dit à Maranello !