WEC 2023 : 38 voitures inscrites à la saison dont deux LMP2 WRT

Hypercar : mise à feu !

Tous les regards seront portés sur la catégorie Hypercar qui va enfin prendre son envol avec l'arrivée des LMDh, de quoi offrir enfin une grille digne de ce nom et une vraie concurrence pour Toyota et ses GR010. Le constructeur nippon repart avec ses deux bolides et des équipages inchangés (Kobayashi-Conway-Lopez sur la n°7 et Buemi-Hartley-Hirakawa sur la n°8) mais les rivaux seront légion.

Quatre nouvelles Porsche 963 seront au départ, dont deux officielles avec Laurens Vanthoor et l'Allemand André Lotterer aux manettes. Alignant deux nouvelles 499P, Ferrari arrive avec de solides prétentions tout comme Cadillac qui fera rouler une seule LMDh à l'année mais qui devrait être rejointe par deux autres exemplaires au Mans. Peugeot espère avoir enfin fiabilisé ses deux 9X8 tandis que Glickenhaus revient avec une seule Hypercar à l'année mais deux dans la Sarthe.

Enfin, Vanwall a reçu le feu vert pour aligner sa Vandervell-Gibson qui sera notamment pilotée par un certain Jacques Villeneuve. Ce qui n'est pas le cas de Vector Sport qui espérait faire débuter la mystérieuse Isotta V6.

LMP2 : WRT en mode reconquête

L'an dernier, WRT avait dû céder sa couronne en LMP2, notamment après des 24 heures désastreuses. Mais le team de Vincent Vosse veut sa revanche avant de passer en Hypercar avec BMW en 2024. Les Belges engageront deux Oreca avec Sean Gelael et Rui Andrade comme seuls titulaires confirmés.

Face à eux, United Autosports dégaine deux voitures, tout comme Signatech-Alpine qui redescend en LMP2 pour une saison avant de repasser en Hypercar avec une toute nouvelle monture l'an prochain. Prema Racing alignera également deux Oreca pour viser la gagne tandis que le tenant du titre JOTA combinera LMP2 et Hypercar.

GTE : De Pauw et Bovy à l'abordage

Une seule catégorie GTE en 2023, celle réservée aux équipages Pro-Am. Il s'agit de la classe la plus fournie. Comme annoncé, deux Belges y séviront à temps plein : Sarah Bovy sur la Porsche 911 RSR des Iron Dames et Ulysse De Pauw sur une Ferrari 488 AF Corse, le Grézien étant récompensé pour sa très belle saison en GT World Challenge Sprint 2022. On y trouve essentiellement des Porsche et des Ferrari mais aussi trois Aston Martin Vantage et une Corvette C8.R grâce au concours de l'excellent gentleman driver Ben Keating.

Ecco a voi la entry list ufficiale per il Mondiale WEC 2023#WEC #Endurance #FiaWEC pic.twitter.com/JOjCruOYfv — Sala Stampa Racing (@SalaStampRacing) January 11, 2023

Cela signifie qu'au moins trois Belges seront de la partie en 2023. Et notre petit doigt nous dit que la liste noire-jaune-rouge devrait s'allonger d'ici la fin de l'hiver. Pour rappel, tout ce beau monde pourra être vu en Belgique lors des 6 Heures de Spa-Francorchamps le week-end du 29 avril. Juste avant le centenaire des 24 heures du Mans qui auront lieu les 10-11 juin prochains.