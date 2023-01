Le team d'Andrea Piccini ne restera pas inactif et a uni ses forces au team allemand Proton Competition pour aligner deux Porsche 911 RSR en championnat du monde d'endurance en 2023.

Sur la jaune, on retrouvera le gentleman italien Claudio Schiavoni qui sera rejoint par deux autres pilotes annoncés ultérieurement. Sur la rose des Iron Dames, pas de changement : Rahel Frey, Michelle Gatting et notre Sarah Bovy nationale feront à nouveau cause commune.

Avec le GTE-Am comme seule catégorie GT cette année, le trio 100% féminin rêve de triompher et s'offrir une victoire qui serait historique après celle acquise en ELMS à Portimao l'an dernier.