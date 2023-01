Dakar (Etape 11): De Mévius perd gros en T3, Loeb passe la 5ème en autos

On retiendra que Yamaha X-Raid a signé un doublé, le Portugais Ricardo Porem s'imposant devant Joao Ferreira et Ignacio Casale. Au général, l'Américain Austin Jones reprend la tête avec 55 minutes d'avance sur Seth Quintero.

Quatre à la suite pour Loeb

Chez les autos, Sébastien Loeb s’adjuge le meilleur temps avec plus de 2’ d’avance sur Guerlain Chicherit, qui permet à Prodrive d'empocher un doublé aujourd’hui. C’est la cinquième victoire de Loeb sur ce 45e Dakar et la quatrième de suite. Il revient à moins de 10’ de Lucas Moraes, toujours installé en deuxième position au général à plus de 1h21’ de Nasser Al Attiyah.

Demain, avec la deuxième partie de l'étape-marathon et après une nuit passée sans assistance pour les rescapés, on pourra juger de la lucidité tactique des pilotes et équipages du Dakar. Le niveau d’attaque de la veille a-t-il été suffisamment maîtrisé pour ménager la mécanique ? A contrario, une prudence excessive ne sera-t-elle pas trop pénalisante face à des adversaires qui ont su jouer avec les limites ?

C’est à l’issue d’un nouveau festival de dunes et donc au terme de l’étape marathon à Sheybah que les réponses seront apportées. Selon les écarts enregistrés dans telle ou telle catégorie, la hiérarchie en place a quelques chances de s’avérer définitive.

Les classements