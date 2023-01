Dakar : Loeb devient l'égal d'Ickx

En voyant le verre (de sable) à moitié vide, il peut encore plus regretter le temps colossal perdu dès la 2ème étape. En voyant le verre à moitié plein, il peut se réjouir des performances de son Hunter et se dire que ce sera la bonne en 2024. Sébastien Loeb et son copilote belge Fabian Lurquin sont en mission alors que le Dakar entre dans la section cruciale de l'Empty Quarter. Une première partie d'étape-marathon, avec que des...

Nous vous offrons cet article Créez votre compte et accédez à l'intégralité de cet article réservé à nos abonnés. Créer un compte Déjà un compte ?Connectez-vous