L'addition est salée pour le fils de Grégoire qui passe de la 1ère à la 3ème place, à 1h28 de son némésis Austin Jones. Un tel retard est irrécupérable à la régulière. Même s'il ne reste que deux journées et demie de course, Guillaume veut s'accrocher à son bonne étoile. "Demain est un autre jour et nous continuerons à nous battre", avouait-il. La chance peut passer d'un camp à l'autre, après tout.

Même Jones évite de fanfaronner, même si son nouveau poursuivant Seth Quintero est à 55 minutes. "Dans ce genre de course, tout peut basculer très vite", reconnait l'Américain. "Cela dit, on peut désormais se permettre de lâcher 2-3 minutes ici et là."

Mais l'arrivée finale du Dakar est encore loin...

