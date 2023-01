24H de Dubai : Les Mercedes en 1ère ligne, la M4 de Vanthoor 4ème

A ce petit jeu, ce sont les deux Mercedes SLS HRT, parmi les grandes favorites, qui ont obtenu les meilleurs moyennes et s'élanceront donc en première ligne avec la #777 de Stolz-Schiller-Jefferies-Konrad (avec le meilleur chrono de 1.58.335) précédant la voiture soeur de Haupt-Al Qubaisi-Baud-Gounon.

La Porsche 911 GT3-R Pure Racing de Muller-Malykhin-Sturm-King partira troisième devant la première des BMW M4 WRT, celle emmenée par Dries Vanthoor avec Saud Fahad Al Saud-Menchaca-Simmenauer et Klingmann. Le meilleur temps de cette auto est de 1.59.616, soit à 1.3 tout de même de la « pole » ce qui est beaucoup. Il faudra donc effectuer un véritable sans-faute dans le clan belge pour espérer pouvoir garder le titre et l'emporter face aux Porsche et Mercedes.

La seconde BMW WRT, celle que se partagent notamment Maxime Martin et Valentino Rossi, partira du 8ème rang avec un meilleur chrono en 2.00.3, à deux secondes donc de la meilleure Benz.

Au cumul, bon douzième rang de l'Audi Saintéloc de Christian Kelders et ses camarades français Gachet-Bastard-Doquin et Demoustier.

Et quid de l'Audi Haas Racing Team ? Après de très bons 6ème et 3ème temps de jour, la R8 de l'écurie belge a été victime d'un bris de transmission l'empêchant de prendre part aux qualifications nocturnes. Elle est donc reléguée au 40ème rang et devra remonter une grande partie du peloton en début de course.

La Porsche de Tom Boonen partira 20ème, celle de Balcaen-Wils-Maes 25ème, tandis que la 992 de Nico Verdonck et Rodrigue Gillion a dû se contenter du 36ème temps à 9.212 en moyenne.

Dans la catégorie Tourisme, 7ème meilleure performance de la VW Golf de Duffieux qui partira juste devant l'Audi RS3 de Sam Dejonghe qui n'a pu disputer les deux séances de jour suite à un souci technique.