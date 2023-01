"Tout reste ouvert avec Skyler et Kevin, on va juste tenter de rester sur nos roues", explique-t-il. "Ce samedi, je vais essayer d’attaquer fort car on part dans l’ordre inverse du classement dans la dernière étape"

33e temps pour le Belge Jérôme Martiny, toujours accroché au 35e rang général.

Les classements