De Mévius contre-attaque : "Garder la tête froide jusqu'au bout"

"Nous avons eu des problèmes électriques", explique Guillaume en revenant sur ses ennuis de la veille. "Nous sommes tombés en panne après 40km. Nous avons galéré pour trouver la cause du mal. C'est une simple pièce standard du moteur, qui est issu de la série, qui a lâché plus tôt que prévu. Sans fait de course, nous garderons la 3ème position au général. Mais nous sommes au Dakar et il reste deux jours de course. Il n'est pas exclu que des problèmes surviennent chez mes rivaux de chez Can-Am. Nous tâcherons de garder la tête froide jusqu'au bout"

Les classements