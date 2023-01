« Non, je n'ai pas gagné à l'Euromillions ! »

Dix-sept ans plus tard, après avoir disparu des paddocks, on a été surpris de la recroiser, casque sur la tête, lors des dernières 24H de Zolder où elle partageait le volant d'une BMW du team QSR. Le début d'une incroyable histoire. Cinq mois plus tard, l'Audi R8 LMS victorieuse des dernières 24H de Dubai remet son titre en jeu sous les très belles couleurs du nouveau Haas Racing Team et de Antigua-et-Barbuda.

Sandrine comment une photographe belge de F1 devient-elle, à 51 ans, propriétaire de son propre team de course ?

« C'est une longue histoire. J'ai dû arrêter en 2005 de parcourir le monde en couvrant seize ou dix-sept Grands Prix par an car j'avais un problème de genou. Je me suis reconvertie en travaillant plus en studio ou en couvrant de plus petites compétitions. Je photographiais toujours des voitures, mais aussi des oeuvres d'art comme mes parents sont collectionneurs d'art. Puis il y a quatre ans, j'ai décidé de partir m'installer à Antigua-et-Barbuda. »

Vous pouvez nous situer ?

« Ce sont deux îles des Caraïbes qui forment un pays au-dessus de la Guadeloupe. Il y a de superbes plages, des palmiers et de l'eau transparente. On y croise pas mal de gens connus. Mais pas les Bling Bling. Ceux qui veulent se retrouver dans Voici ou Gala vont plutôt à Saint Barth. Antigua possède une licence FIA et même une fédération dont le bureau est situé en bas de ma rue, le Antigua Pro Racing. On a même une piste de rallycross ! Avant de partir m'installer ici, j'avais déjà participé à quelques courses en Furia, pas mal d'épreuves de 24H karting aussi. J'étais même inscrite une année aux 24H de Zolder sur une Porsche Paduwa, mais un de mes équipiers a décalqué la caisse aux essais libres et on a dû déclarer forfait. Je roulais pas mal lors de Track Days. Quand, via mon ami Xavier De Saeger, Kris De Doncker m'a contacté pour participer l'an dernier aux 24H de Zolder, je n'ai pas hésité longtemps. On a terminé sur le podium de notre catégorie et dans la foulée on s'est retrouvé chez WRT. A la base, je venais pour acheter une Fun Cup, mais finalement on est ressorti avec deux Fun et l'Audi GT3 qui a remporté les dernières 24H de Dubai, le châssis 123. En deux semaines avec Kris qui a travaillé en DTM et possède pas mal d'expérience en sport auto, on a monté un team. Et l'on s'est inscrit aux 24H de Dubai et au championnat Creventic. »

Vous avez gagné au Lotto ?

« Non, hélas je n'ai pas gagné à l'Euromillions ! J'ai juste bossé très dur ces dernières années. J'ai fait de bons investissements dans les nouvelles technologies, créé des applications, dans la téléphonie, les sites internet. J'étais au bon endroit au bon moment. J'étais régulièrement à 4h du matin en pyjama devant mon ordinateur. Et aujourd'hui, je peux réaliser un de mes rêves en créant mon team avec de l'argent personnel bien sûr, mais aussi des sponsors. On en a déjà trois et j'en cherche d'autres. C'est plus facile à Antigua...»

L'Office du Tourisme local vous sponsorise ?

« Non, pas du tout. Ils n'y connaissent rien et n'ont pas assez d'argent. »

Mais pourquoi alors avoir mis leurs couleurs sur votre auto ?

« C'est joli non ? Car j'aime mon île. Mais si je trouve un sponsor à 100.000 euros pour mettre sur le flanc à la place d'Antigua, pas de problème. Par contre, le drapeau restera sur le toit. »

Haas est un nom déjà bien connu dans le milieu automobile...

« Ah ah oui, mais je n'ai rien à voir avec la famille de Gene. Je n'ai aucun lien avec le team de F1 ou d'Indy. »

Votre téléphone a dû chauffer quand vous avez annoncé la création de votre team et votre programme ?

« Plutôt oui. Mais je renvoyais tout le monde vers Kris. C'est lui qui gère les pilotes. Mais je sais qu'on en a refusé. Il n'y a pas que les sous qui comptent. Certains viennent avec des grosses valises, mais sont insupportables et se prennent pour des divas. D'autres vous disent qu'avec leur budget cela paie la course, mais dès qu'un mur passe ils sont dedans donc au final cela ne paie rien du tout. On savait ce qu'on voulait. On a deux pros, deux jeunes qui vont progresser au fil des tours et un gentleman driver, Olivier Bertels, très régulier. L'ambiance est très bonne. Pour moi, c'est très important. »

« Cela a claqué le clapet aux crétins en Belgique qui nous prenaient pour des touristes »

Fred Vervisch a apporté le soutien d'Audi Sport ?

« Oui, le constructeur est très content de nous voir et nous aide. Cela fait plaisir. »

Vous avez signé le meilleur temps des premiers essais libres, pas mal pour un nouveau team...

« Oui, cela fait plaisir. On est pas là pour rire. Cela a dû claquer le clapet des crétins en Belgique qui nous prenaient pour des touristes, des gens pas sérieux. On a un bon équipage et on est là pour faire des résultats. »

C'est-à-dire. Quel est votre objectif sur ce double tour d'horloge ?

« Une course de 24h, il faut d'abord la terminer. Perso, je serais déjà très heureuse avec un Top 10. Kris lui vise plutôt un Top 5. Quant aux pilotes, faut leur demander... »

Vous comptez gagner de l'argent avec le Haas Racing Team ?

« A moyen et long terme bien sûr. C'est un investissement. Pour l'instant, on débute et on injecte de l'argent. Le but n'est pas de devenir aussi grand que WRT bien sûr, mais de gagner notre vie un jour avec la compétition, oui c'est l'objectif. Mais cela ne se fait pas en trois mois. »

Quel est votre programme 2023 ?

« On fait tout le championnat Creventic. La semaine prochaine on disputera les 6H d'Abu Dhabi. Ensuite ce seront les 12H de Mugello, les 12H de Spa, les 12H de Monza, les 12H d'Estoril puis les 24H de Barcelone. On disputera peut-être aussi les 24H de Spa fin juin. Enfin, on sera au départ des 25H VW Fun Cup avec deux autos histoire que je m'amuse aussi un peu avec mon fils qui a 16 ans et roule en rallycross à Antigua avec ma Subaru STi Groupe A. »

On ne vous verra donc pas au volant de votre Audi ?

« Non, pas en course en tout cas car je n'aime pas les palettes au volant (rire). Ce n'est pas ma génération. Peut être un jour lors d'un track day. Il y a des pilotes bien plus compétents que moi pour cela. »

Quel est votre rôle sur les courses ?

« Je n'ai pas l'expérience ni la connaissance pour avoir un rôle au niveau du management. Disons que je suis plutôt la coordinatrice. Je m'assure que personne ne manque de rien. J'apprends, je pose des questions. Ma tâche est la plus difficile. Je m'occupe des sponsors. D'ailleurs je ne serai pas aux 6H d'Abu Dhabi la semaine prochaine car je dois rentrer à Antigua pour négocier avec des partenaires potentiels. Vous savez, même si je possède aujourd'hui un team de course à mon nom, je n'ai pas changé. Je suis toujours avec mes baskets, mon bermuda, mon sweat à capuche et un sac à dos en guise de sac à mains. Comme il y a vingt-cinq ans en F1...»

Et surtout toujours la même passion de la course...

Longue vie et succès au Sandrine Haas Racing Team.