Dakar (Etape 13): sixième victoire d'affilée pour Loeb qui déloge Vatanen !

Sébastien Loeb et Fabian Lurquin (BRX Hunter) n'auront donc laissé que des miettes à la concurrence lors de cette deuxième semaine du Dakar 2023. Le duo franco-belge demeure invaincu avec six victoires d'étape consécutives ! La dernière en date a eu lieu ce samedi avec les 154km contre le chrono entre Shaybah et Al Hofuf ! Cela permet à Loeb d'effacer définitivement Ari Vatanen des tablettes et de devenir le seul recordman de victoires d'étape.