Pour le pilote KTM, il s'agit du deuxième succès en Arabie saoudite après celui de 2021. "Ce matin, je n’avais absolument rien dans ma tête, simplement de rester concentré sur chacun des kilomètres à parcourir, du zéro au 136", explique l'Argentin. "C’est incroyable de réussir à s’imposer au terme de ce Dakar complètement fou et avec ce si petit écart. Je suis aussi le premier à gagner avec deux marques de motos différentes et ça me rend très fier."

Naturellement déçu d'avoir loupé le coche pour si peu, Price a tenu à rester fair play envers son rival. Assurément la marque des grands champions. "Mon premier sentiment est évidemment de la déception, on revient de si loin", explique-t-il. "Mais Kevin a fait un super travail. Je suis un peu frustré du changement de règlement sur certains way points dorénavant à valider à 20 mètres qui m’ont faire demi-tour à trois reprises aujourd’hui, c’est dur à encaisser sur le moment mais je vais rentrer à la maison en un seul morceau, sans le trophée. Cela fait un peu mal. Je pense que Kevin a fait la différence en ne faisant demi-tour que sur un seul way point et que les deux autres sur lesquels je retourne me font perdre la course. 2023 était définitivement plus dur que 2022."

Skyler Howes complète le tiercé final. L'Américain de chez Husqvarna a mené la catégorie pendant six jours mais a finalement subi la loi des pilotes KTM. "Une minute et demie à l’arrivée après autant d’heures de course est incroyable, on peut toujours revenir en arrière et refaire le match avec des si, mais je termine en bonne santé sur le podium, c’est un rêve qui devient réalité de partager le podium avec deux légendes comme Toby et Kevin, c’est la sensation la plus incroyable que je connaisse, je n’ai pas de mots pour l’exprimer", explique le moustachu.

Le quinté final est bouclé par deux motards Honda. Pablo Quintanilla, 2ème en 2022, termine au pied du podium cette année à 19 minutes du vainqueur. Son coéquipier français Adrien Van Beveren, 4ème l'an passé, termine au cinquième rang, à une minute derrière. Luciano Benavides sur HVA et Daniel Sanders sur GasGas sont 6èmes et 7èmes. Quant à l'unique motard belge inscrit, Jérôme Martiny, il a accompli sa mission qui était de rallier l'arrivée. Le pilote de Vielsalm termine 32ème au général.

Les classements

.