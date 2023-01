ePrix de Mexico: Vandoorne nous doit une revanche

La 3e génération de monoplaces de Formula E a pris son envol samedi avec la rentrée des classes de la saison 9 sur le circuit de Mexico. Des voitures plus difficiles à piloter et devant offrir plus de spectacle. La manche inaugurale a été marquée par une domination des machines motorisées par Porsche. C’est Jake Dennis qui s’est imposé au volant de l’Andretti, propulsée par une technologie venant de Zuffenhausen. Le Britannique a réalisé une prestation autoritaire pour rallier l’arrivée en solitaire. Son dauphin est Pascal Wehrlein sur une machine officielle. Après Mercedes ces deux dernières années, et si 2023 était l’année d’une autre marque allemande ?