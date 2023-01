Guillaume de Mévius achève son Dakar à la 3e place en T3

"Cela fait plaisir d'avoir fini le Dakar, c'est certain", commente Guillaume. "Bien sûr, en tant que pilote, je suis un peu frustré quand on sait qu'on termine 3es alors que la victoire était là. Par rapport à l'équipe et tout le boulot qu'on a fait, je suis super content. Cela reste un très bon résultat, pour l'équipe, la voiture et tout le projet. C'est le premier Dakar que je finis vu que l'an dernier, j'ai dû renoncer. Ça aussi, c'est important. Mention également à son client qui finit meilleur rookie. Après le podium, on va rapidement tout ranger car on reprend l'avion ce lundi à midi. Merci à tous pour le suivi et à la prochaine !"

