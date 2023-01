En catégorie Classic, ils multiplient les places d'honneur après avoir longtemps revendiqué le podium. Dirk Van Rompuy et Chris Goris (Toyota HDJ) finissent 6e, Erik Qvick et Jean-Marie Lurquin (Toyota HDJ) 7e, René Declercq et John Demeester (Iltis) 9e. Soulignons également la belle 13e place de Diego Delespeaux et Julie Verdaguer (VW Cox), et la 53e position de Nicolas Delencre et Eric Vandormael (Range Rover).

Unique belge en compétition chez les camions, Igor Bouwens termine 18e. Copilotant également un pilote français, François Béguin (MD) termine à une honorable 13e position en autos. Ce fut plus difficile pour Olivier Imschoot (MD), classé au 100e rang.

Ainsi se referme le livre noir-jaune-rouge sur ce Dakar. On espère de tout coeur que la Belgique sera mieux représentée en 2024.

Les classements