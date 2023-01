Se plaignant de douleurs au dos, il était héliporté vers l'hôpital le plus proche mais, se sentant ensuite mieux, demandait au pilote de rebrousser chemin pour regagner son Audi RS-Q et attendre son assistance dans l'espoir de continuer. Malheureusement, Sainz devait jeter l'éponge.

Le Matador a depuis regagné l'Europe et les nouvelles ne sont hélas pas bonnes. "A mon retour à Madrid, les maux de dos que j'ai subis après l'accident ont persisté plus longtemps que d'habitude. Suite à un avis médical, j'ai suivi des examens complémentaires pour évaluer en détail l'étendue de la blessure. Malheureusement, les résultats n'ont pas apporté de bonnes nouvelles car je me suis fracturé les vertèbres T5 et T6."

"La bonne chose est que les deux vertèbres sont stables et à partir de ce jour, ma priorité sera de récupérer au plus vite. Merci à tous pour l'amour et le soutien que j'ai reçus ces derniers jours. Je vous tiendrai au courant."

¡Recupérate pronto, Carlos!