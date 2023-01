Le Belgo-Allemand avait effectué des essais privés en fin d’année au volant de la Vanwall Vandervell Hypercar engagée par le team autrichien de Colin Kolles. Les tests s’étaient bien passés et il n’a pas fallu longtemps pour qu’il y ait une suite et non des moindres : Esteban a été enrôlé comme pilote d’essais et de réserve au sein du Vanwall Racing Team pour 2023 !

Cela signifie qu’il sera intégré totalement à l’écurie. Pour rappel, après bien des péripéties, Vanwall engagera une voiture sur l’intégralité de la saison 2023 du FIA WEC avec Esteban Guerrieri, Tom Dillmann et un certain Jacques Villeneuve au volant.

"Il est clair que l'endurance a le vent en poupe et que pour tout pilote qui veut briller sur la scène internationale, le FIA WEC est une discipline incontournable", commente Esteban Muth. "Avec l'introduction de la réglementation Hypercar, l'avenir s'annonce radieux ! En tant que pilote d'essai et de réserve chez Vanwall, je nourris l'espoir de me retrouver un jour en course au volant de cette superbe Hypercar. C'est le début d'une belle aventure, que je combinerai avec un autre programme sportif".

Promu pour Le Mans ?

Colin Kolles a de surcroît admis que Vanwall planche sur l'engagement d'une deuxième Vandervell aux 24 Heures du Mans et si celle-ci est acceptée par le comité de sélection, Esteban pourrait faire partie des titulaires. En attendant, il travaillera avec l'équipe à la fois en bord de piste et à l'usine de Greding. Il travaillera en étroite collaboration avec les différents départements du team.

"Nous sommes ravis d'accueillir Esteban dans notre équipe", enchaîne Boris Bermes, responsable des opérations chez Vanwall. "Le talent naturel d'Esteban nous a convaincus et il démontrera ce dont il est capable dans les années à venir. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Esteban pour soutenir son développement en tant que pilote."

Certes, voir Esteban engagé sur une manche du FIA WEC au volant de la belle Vanwall n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais comme chacun le sait, tout peut rapidement basculer en sport automobile. Il n'y a plus qu'à...