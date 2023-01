Et l'équipe de Pierre Delettre peut être fière en cette période difficile d'avoir tout de même réuni un plateau de 240 voitures d'époque, ce qui est d'ailleurs une augmentation par rapport à 2022.

Et la qualité sera tout aussi présente avec le retour d'une vraie légende en la personne de François Delecour, ancien quadruple vainqueur en championnat du monde. Un Français aujourd'hui âgé de 60 ans se souvenant de ses débuts en Samba lors des Boucles de Spa il y a une quarantaine d'années. Son retour écourté au volant d'une Porsche lors des Legend voici quelques années ne laissera pas un souvenir impérissable, mais cette fois le toujours vaillant « Freinetard », dix-neuvième du dernière Monte-Carlo et dans le Top 10 des WRC2 au volant d'une Skoda Fabia est bien décidé d'inscrire son nom au palmarès. Il retrouvera pour cela le volant de la Ford Escort Groupe 4 préparée par Christophe Jacobs victorieuse à de nombreuses reprises ces dernières années avec François Duval, Bryan Bouffier, Kris Meeke ou encore Stéphane Lefèbvre en 2022.

Pour tenter de contrer l'invité vedette on pourra compter sur une ribambelle de bonnes autres Escort très bien pilotées par Ghislain de Mevius, Fred Caprasse, Cédric Cherain, Frédéric Bouvy, Marc Duez, Olivier Cartelle, l'ancien lauréat Stouf, Christophe Daco, Frédéric François, Johnny Delhez ou encore John Wartique, mais aussi la Porsche de Bernard Munster un autre ancien vainqueur.

A noter encore les présences pour les candidats au Top 10 voire un peu mieux de Yves Matton en Porsche 911 Gr3, de Guino Kenis sur une BMW 325i E30, de l'inusable Jean-Pierre Van de Wauwer pour la dernière de sa Lancia Beta Monte-Carlo ou encore d'Eric Wilmus fêtant ses 50 ans en BMW 323i.

Le prix de l'originalité reviendra incontestablement à Patrick Snijers qui ne pourra toutefois pas viser un dixième succès aux Boucles avec sa spectaculaire Chevrolet Corvette C3. Ce sera par contre le cas de Grégoire de Mevius, mais en catégorie Young Timer avec son ancienne Nissan Sunny GTI Groupe A remise à neuf dans les ateliers wavriens de GR Racing.

Voilà, pour les nostalgiques, on remerciera encore Luc Caprasse pour la déco Belga de sa Quattro qui nous replongera quarante ans en arrière, à l'époque où les Boucles avaient découvert la région de Bastogne.

Il ne manque plus que saupoudrer le tout d'un peu de neige dans une dizaine de jours (la parade en ville sera de retour le vendredi soir) et ce serait parfait. On se réjouit en tout cas de retrouver tout ce beau monde dès le 3 février du côté de la place McAuliffe pour une, on l'espère, très belle édition des Legend Boucles.

Alors, après Bruno Saby, François Chatriot, Bryan Bouffier et Stéphane Lefèbvre, François Delecour (assisté de son épouse) sera-t-il le cinquième Français à inscrire son nom au palmarès ? Réponse le dimanche 5 février en milieu d'après-midi après quelques superbes étapes forestières.