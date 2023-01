« Interdiction de rallyes sur treize communes de Hesbaye jusqu'à nouvel ordre »

« Il ne s'agit pas d'une attaque contre le rallye, ses organisateurs, ses participants ou même le public, » a indiqué Mr Douette au micro de RTL TVi. « On veut juste une harmonisation de la règlementation. La sécurité sur les rallyes est réglée par un arrêté royal, l'arrêté Peeters, datant de 2023. Il doit être actualisé. On espère que des épreuves routières seront à nouveau mises sur pied sur nos communes dès que la sécurité des spectateurs et des pilotes sera accrue. »

Si le Haspengouw, première manche du championnat de Belgique se disputant en partie en Hesbaye, n'est pas concerné par cette interdiction provisoire, cela pourrait être le cas du Critérium Jean-Louis Dumont, du Rallye de la Principauté, du Rallye sprint de Villers (déjà annulé en 2022), tandis que le Rally for Porsche d'Yves Matton a dû trouver une alternative après le refus de passage de la commune d'Huccorgne. Après l'annulation aussi du rallye de Clavier et les doutes entourant toujours Trois-Ponts, on a l'impression que les petits organisateurs wallons éprouvent de plus en plus de difficultés à obtenir les autorisations nécessaires.

Plusieurs mesures ont déjà été prises, mais ce n'est pas toujours dans le journal..."

« La fédération nationale (RACB) n'a pas été contactée par les bourgmestres concernés, » indique Alain Penasse, responsable de la sécurité sur les rallyes du Belgian Rally Championship. « Le Rallye de Hannut est une épreuve provinciale dépendant de l'ASAF. Le problème des petits rallyes est qu'ils sont limités par les fonds avec des engagements très bas oscillant entre 200 et 400 euros. Ils n'ont pas les mêmes moyens à investir en sécurité que Spa, le Condroz ou Ypres. »

Responsabiliser les spectateurs

Il serait faut cependant de croire que la Fédération nationale et les organisateurs sont restés les bras croisés depuis novembre dernier. « Plusieurs mesures ont été prises, mais ce n'est pas toujours dans le journal ou à la télé. Des discussions sont en cours avec le ministère de l'intérieur pour uniformiser tout cela, mais cela prend un peu de temps. A Spa déjà, il y avait des motards qui suivaient les voitures ouvreuses et restaient dans les endroits les plus fréquentés pour augmenter la sécurité. Là, je viens de suivre la FIA Safety Week et le week-end prochain j'organise deux séminaires sur la sécurité avec les responsables de spéciales, les directeurs de courses, les pilotes de voitures ouvreuses. Je vais passer encore dix minutes plus tard en spéciales pour contrôler les emplacements du public et la voiture zéro sera équipée d'une caméra en direct liée à la direction de course. S'il y a des gens mal placés, on pourra de suite intervenir et retarder le départ voire annuler la spéciale. Mais le plus important surtout est de responsabiliser les spectateurs. Que les 99% de fans responsables éduquent les autres et préviennent la direction de course en cas de débordement. »

On soulignera que l'ancien journaliste de la RTBF Paul Fraikin avait en son temps anticipé en créant via son émission Champion's les « Responsible Rally Supporters », plus de 5000 signant une charte et s'engageant à respecter les consignes de sécurité. Il serait temps de remettre cette opération au goût du jour.

Organisateur des Legend Boucles réunissant 240 équipages la semaine prochaine du côté de Bastogne, Pierre Delettre vient quant à lui d'innover en créant des « SLOW ZONES » à 36 km/h dans les endroits les plus critiques et en lançant une application permettant aux spectateurs d'envoyer des photos en direct à la direction de course s'il y a des personnes mal placées ou des situations dangereuses.

Voilà, on se bouge pour améliorer la situation même si le risque zéro n'existera jamais. En rallye comme dans bien d'autres événements organisés sur la voie publique...