Vanthoor: "Je n'arrêterai pas ma carrière tant que je n'ai pas gagné la Rolex"

Véritable héros de la dernière édition achevée au 2e rang après un duel homérique face à l'autre Porsche de Mathieu Jaminet, Laurens Vanthoor revient à Daytona l'esprit revanchard. Mais plus vraiment avec les moyens d'aller chercher la Rolex promise aux vainqueurs dans chaque catégorie. Sa 911 GT3-R s'est en effet classée 8e et dernière des GTD-Pro, à près de trois secondes de la plus rapide des GT, une Mercedes. Mais que se passe-t-il donc ? « Il y a toujours pas mal de politique avant une grande course comme Daytona et il est difficile de juger ce que font les autres, » explique le Belge, 47e sur...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous