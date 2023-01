"Le plus important est qu’on a compris l’erreur commise à Mexico avec les pneus," explique notre champion du monde de la discipline. "Les Hankook sont fort différents des Michelin. Ils mettent plus de temps à arriver à température, mais leur usure aussi est différente même s’ils ont une plus grande longévité que les gommes françaises. On a deux trains de pneumatiques par jour à disposition et nous avons tout simplement trop roulé en essais libres, avant les qualifications. Nous avions déjà trop rodé nos gommes qui avaient dépassé leur pic de performances."

Ce sera rectifié ce week-end avec deux E-Prix, un ce vendredi et l’autre samedi à la même heure. "Quand on va si loin, je trouve personnellement que c’est mieux d’avoir deux courses," poursuit le pilote belge de l’année 2022. "J’aime particulièrement bien ce tracé de Diriyah, très rapide, où je suis déjà monté à trois reprises sur le podium. Il me manque encore juste la plus haute marche. J’espère qu’on va marquer deux fois des gros points pour se relancer au championnat. Je souhaite bien sûr pouvoir jouer la gagne, mais le plus important est de voir qu’on a appris de nos erreurs et qu’on a de nouveau une bonne base pour la suite de la saison. On a toujours été dans le Top 5 lors des essais hivernaux et c’est là qu’on doit se retrouver cette fin de semaine."