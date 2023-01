Tom Boonen va débuter en rallye aux Legend Boucles

Vainqueur d’environ 150 courses cyclistes au cours de sa carrière, Tom Boonen s’est reconverti au sport automobile en 2017. On l’a notamment vu à plusieurs reprises au départ de compétitions lors de Spa Euro Race et du Racing Festival, autres organisations du RAC Spa. La saison dernière, Boonen a pris part à la Porsche Carrera Cup Benelux, avec plusieurs victoires en catégorie Pro-Am, et une troisième place finale au championnat. Il a hâte maintenant de découvrir une nouvelle discipline.