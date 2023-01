ePrix de Diriyah (Course 2): Vandoorne encore à la porte des points

L'ePrix de Diriyah en Arabie saoudite ne restera pas un souvenir impérissable pour Stoffel Vandoorne. Comme c'était déjà le cas vendredi à l'issue de la course 1, le Belge a fait chou blanc lors de la course 2 ce samedi. Qualifié au 8e rang après avoir passé le cap des éliminatoires en qualifications, le pilote DS-Penske se faisait enfermer au départ et perdait une position. Il parvenait néanmoins à se maintenir dans le Top 10.