Les Solberg père et fils remportent la Coupe des Nations devant le team All Stars de Thierry Neuville

La première journée de la Race of Champions était consacrée, ce samedi en Suède, à la Coupe des Nations. Et comme en 2022, c’est l’équipe familiale composée des Solberg père et fils qui s’est imposée. Le duo norvégien s’est imposé trois manches à une face au team “All Stars” composé de deux “rookies” de la ROC, le champion de F2 Felipe Drugovich découvrant le pilote sur neige et glace et notre Thierry Neuville.