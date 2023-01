Une 61e édition palpitante jusqu’au bout remportée comme l’an dernier par l’Acura du team Meyer Shank Racing. Sauf que cette fois, la DPI a été remplacée par une ARX-06 LMDh de la nouvelle classe GTP.

Parti en pole, le proto de Tom Blomqvist, Simon Pagenaud, Helio Castroneves et Colin Braun était clairement le meilleur. Une victoire méritée donc pour la voiture la plus longtemps en tête durant 24h. Le doublé de la marque Honda est assuré par le Wayne Taylor Racing de Deletraz-Taylor-Albuquerque-Hartley, deuxièmes à 4 dixièmes, la Cadillac V-LMDh Chip Ganassi Racing de Sébastien Bourdais, Renger van der Zande et Scott Dixon, un peu moins véloce, complétant le podium à un peu moins de dix secondes.

Déception dans les camps allemands de Porsche et BMW. Les 963 étaient rapides et ont pointé en tête, mais une sortie de Nick Tandy puis divers soucis mécaniques (boîte de vitesses sur la N°6) ont renvoyé la meilleure des Porsche au 14e rang final. Pas dans le coup en perfos pures, BMW fait mieux avec la 6e place à 15 tours de la M Hybrid de Eng-Farfus-Wittmann-Herta.

Victoire pour 16 millièmes en LMP2

Suspense intense en LMP2 où James Allen a soufflé la victoire sur la ligne pour 16 millièmes en prenant l’aspiration du pauvre Ben Hanley. Un exploit pour les débuts de Proton Compétition à ce niveau avec Ben Hanley, Gianmaria Bruni, Fred Poordad et Francesco Pizzi.

En GT3 aussi la bagarre a été passionnante avec de nombreux concurrents et marques se relayant en tête de la course. Au final, l’Aston Martin Vantage de Marco Sorensen, Roman de Angelis, Ian James et Darren Turner l’emporte en GTD (les GT britanniques signent même le doublé) devant la Mercedes Benz de Engel-Gounon-Juncadella-Cooper, lauréats en GTE-Pro.

Vanthoor meilleur Belge

Côté Belges, on a dû se contenter comme prévu des miettes et de voir l’arrivée. Au volant d’une nouvelle Porsche 911 GT3-R rendant deux secondes au tour aux meilleures, Laurens Vanthoor s’est classé 25e et cinquième de la catégorie Pro, trois places au général devant la BMW M4 de Maxime Martin 8e en GTD. “Impossible de faire mieux,” s’exclamait Laurens douze mois après avoir lutté jusqu’au dernier tour ici pour la Rolex.

Trentième position absolue pour Jan Heylen qui, un an après avoir remporté la catégorie a été contraint d’y faire de la figuration (10e) aux commandes lui aussi d’une Porsche manquant cruellement de vitesse de pointe.

La plus heureuse finalement était Sarah Bovy, 46e et parmi les dernières après avoir notamment plus d’une heure suite à des soucis électroniques sur sa Lamborghini, mais à l’arrivée de ses premières 24 Heures de Daytona. Un sacré challenge. Et toujours un grand moment d’émotion.