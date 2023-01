Encore à cinq en lice pour la victoire à mi-course à Daytona

Du coup, seules deux des GTP, le nom de code américain des nouvelles Hypercars LMDh, sont définitivement hors course pour la gagne après avoir perdu beaucoup trop de temps dans leur garage. D’abord la BMW N°25 de Herta-Van der Linde-Yelloly -de Philippi stoppée après une heure avec un gros souci de système hybride. Avec 132 tours de retard, ces 24h sont vite devenues une séance de tests.

Problèmes aussi pour la Porsche 963 N°7 de Christensen-Nasr-Campbell que l’on a vu pointer en tête en début de course, mais a concédé 16 tours en début de nuit. Seizième au milieu des LMP2 elle ne pourra pas remonter dans le tour des leaders emmenés par la voiture soeur, la N°6 de Dane Cameron, Nick Tandy et Mathieu Jaminet, les plus rapides en piste.

Dans la même seconde, on retrouve l’Acura ARX-06 des polemen Pagenaud-Braun-Blomqvist-Castroneves et à un peu plus de trois secondes la première des Cadillac V-LMDh d’Alex Lynn suivie de près par les deux autres protos de la marque de Scott Dixon et Peppe Derani.

La BMW M Hybrid V8 rescapée de Marco Wittmann pointe à moins de dix secondes en faisant preuve de fiabilité, mais n’a pas la vitesse de pointe nécessaire pour espérer l’emporter à la régulière. Sauf si les cinq devant connaissaient encore des problèmes.

La seconde Acura de Louis Deletraz-Albuquerque-Taylor-Hartley a perdu trois tours, mais peut espérer revenir dans le match après trois neutralisations.

Seul Vanthoor est encore dans le tour des leaders en GT

En LMP2, cinq Oreca sont encore dans une poignée de secondes et aucune tendance réelle ne se dégage.

Cela reste très serré aussi en GTD, la Mercedes de Maximilian Goetz menant actuellement la danse devant les GTD Pro de David Pittard (Aston Martin Vantage) et Daniel Juncadella (Benz). Mais douze voitures restent dans le même tour dont la Porsche Pfaff Motorsport de Laurens Vanthoor qui, malgré un temps moyen au tour supérieur d’une seconde et demi à deux secondes, ne se fait pas décrocher grâce à sa fiabilité et une excellente stratégie. Remontés en 33e position absolue, ils pointent au 5e rang de leur catégorie, deux tours devant la BMW M4 de Maxime Martin, 10e en GTD. La Porsche de Jan Heylen est 42e du général, 12e GTD.

Enfin, la Lamborghini Huracan des Iron Dames a perdu une vingtaine de tours au début de la nuit suite à un problème électronique. Mais depuis, elle tourne comme une horloge nous signale Sarah Bovy, cinquantième et parmi les dernières des voitures tournant encore…