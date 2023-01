Pilote de rallye également à ses heures, plus habitué à la glisse, ce touche-à-tout, ancien lauréat des 24H de Spa, a facilement défait en deux manches l’étonnant Mick Schumacher qui avait battu son compatriote Sebastian Vettel en demi-finale.

Invité pour la première fois, Thierry Neuville s’est régalé durant quatre jours. Battu en finale du Trophée des Nations samedi au sein de l’équipe All Stars où il était épaulé par le champion de F2 Felipe Drugovich, notre compatriote espérait bien atteindre la finale individuelle dominicale.

Surtout après avoir éliminé Sébastien Loeb en huitième de finale pour 4 centièmes au terme des deux duels (il aurait dû remporter le premier haut la main s’il n’était pas monté sur un mur de neige) puis le jeune favori Oliver Solberg parti à la faute sur le jump en quart de finale.

Mais en demi, alors qu’il pensait que le plus dur était fait, notre représentant est tombé face à un Ekström dans un grand jour. Devancé de 38 millièmes lors de la première joute, “TN11” s’apprêtait à égaliser mais pliait sa direction en tapant le mur à l’entrée du tunnel et s’inclinait donc en deux manches pour quelques dixièmes.

”Dommage cette petite erreur, mais je me suis très bien amusé et je reviendrai volontiers si on m’invite encore. Bravo à l’organisation et à Mattias,” concluait le pilote Hyundai qui retrouvera la neige et la Suède dès la semaine prochaine avec les tests puis les reconnaissances de la deuxième manche du WRC.