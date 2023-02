Mais peu importe. Le plus important est qu’à l’initiative du papa de Grégoire qui désormais roule en Ford et est bien désormais lancé en Mondial, “Big Bernie” peut maintenant se reconcentrer sur le championnat de Belgique, son plus jeune fils et ses clients. On se réjouit ainsi de revoir trois Hyundai i20 Rally2 dès le prochain Rally Haspengouw, le 25 février.

Charles Munster sera épaulé par Xavier Portier, équipier du champion Stéphane Lefèbvre en 2022. ©BMA

L’une confiée à Cédric Cherain et Damien Withers jouera clairement la victoire et le titre avec un programme d’au moins huit rallyes. Assurément une excellente nouvelle même si d’aucuns regretteront la manière exceptionnelle que le Liégeois avait pour faire virevolter sa Porsche GT.

Programme complet aussi pour Charles Munster qui recevra le renfort de l’équipier du champion de Belgique en titre Xavier Portier, ainsi que pour Bastien Rouard et Amandine Cornet avec un objectif commun : apprendre un maximum dans le sillage de maître Cherain candidat désigné à la couronne que viseront aussi Gino Bux (VW Polo puis Skoda) et Adrian Fernémont (Skoda). Il ne manque plus qu’un candidat en Citroën et tout le monde sera content.