”Cela faisait déjà quelques mois que j’y pensais,” avoue Tom Boonen. “Et ici l’opportunité s’est présentée. Je suis très content. Je suis habitué à piloter des Porsche, en Cup l’an dernier ou encore dernièrement aux 24H de Dubai. Mais ici c’est une vraie 911, la voiture de mes rêves quand j’étais enfant. Je suis né en 1980. Elle est un an plus jeune que moi.”

Plusieurs pilotes de circuit n’osent pas franchir le pas. Ce n’est pas le cas de Tom. “Je n’ai pas peur de contrôler la voiture quand elle dérape. J’ai pris quelques cours de glisse la semaine dernière et lors du premier test de jeudi je me suis vite senti à l’aise.”

Le rallye c’est un peu comme le cyclocross, une discipline totalement différente ? “Attention, maintenant en vélo, c’est le même qui gagne sur les routes et dans les cross. Alors moi aussi j’espère gagner peut-être une étape.”

Les 24H de Spa fin juin ?

Comprenez spéciale ou Regularity Test ici.” Le but est de passer un bon week-end. J’ai la chance de débuter dans un très bon contexte. Avec Erwin Mombaerts, un copilote expérimenté, une très bonne auto et la réputée équipe BMA. Je veux rejoindre l’arrivée sans commettre de grosse erreur.”

Un peu stressé quand même ? “Oui je suis nerveux, c’est vrai. Mais si ce n’était pas le cas ce serait que quelque chose ne marche pas dans ma tête. Je vais rouler avec une auto très puissante, sur des petites routes boueuses, avec beaucoup de spectateurs. Je dois bien penser à ce que je fais.”

Un avantage d’avoir déjà disputé Liège-Bastogne-Liège en vélo ? “(Il sourit). Je n’ai jamais gagné cette classique. J’ai fini deuxième en Espoirs. Mais je m’entraîne souvent dans cette belle région de Bastogne et je connais bien les routes. Je suis impatient que cela démarre.”

Et la suite de la saison ? “Normalement, je repars en Porsche Carrera Cup Benelux. Après ma première très bonne expérience en GT3 à Dubai, j’espère au plus vite aussi pouvoir disputer les 24H de Spa. "