WRT entre dans le dur avec BMW aux 12H de Bathurst

Ils débuteront par du très lourd qui plus est avec les 12 Heures de Bathurst sur le terrible circuit du Mount Panorama en Australie. Une piste sensationnelle toute en relief où il faut affronter les kangourous en plus des autres concurrents. Théâtre du coup d'envoi de l'Intercontinental GT Challenge, WRT affrontera des rivaux nettement plus coriaces qu'aux Emirats. Mercedes, Porsche et Audi pour ne citer qu'eux ont sorti les armes.

Aussi bien à Dubai qu'à Daytona où WRT n'était pas présent, les béhemmes ont souffert en vitesse pure. Mais à Bathurst, la BoP sera encore différente, avec d'autres montures pneumatiques qui plus est. On pourrait donc voir les M4 GT3 beaucoup plus à leur avantage. Premier élément de réponse, le meilleur chrono signé par Valentino Rossi en essais libres. Le Dottore sera épaulé par Maxime Martin et Augusto Farfus au Down Under. Sur l'autre voiture, on retrouvera Dries Vanthoor et Charles Weerts qui rouleront à nouveau avec un Van der Linde, prénommé Sheldon celui-là.

"C'est formidable de revenir à Bathurst, l'une des meilleures courses d'endurance au monde, que nous avons eu la joie de gagner lors de notre première participation en 2018", explique Vincent Vosse, team principal de WRT. "Je place Bathurst parmi les pistes mythiques de notre sport, avec Spa, la Nordschleife, Le Mans et Macao, un de ces endroits où l'on se sent tout petit face à l'histoire et par la piste en elle-même. Bathurst est particulièrement difficile et le premier objectif est simplement de rester sur la route. Nous aborderons cette course avec beaucoup d'humilité, sachant qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre sur la BMW M4 et en essayant de ne pas trop nous mettre la pression, même si nous sommes des compétiteurs et que nous aurons toujours un bon résultat en vue. Nous avons gagné à Dubaï, mais c'est derrière nous maintenant, et il faut se concentrer sur une nouvelle aventure qui est sur le point de commencer."

Les qualifications auront cette nuit à partir de 2h45 chez nous. Le départ des 12 Heures de Bathurst sera donné samedi à 19h45, heure belge.