Trois d’entre-eux connaissaient déjà un gros souci dès le premier tronçon nouveau de La Roche-en-Ardenne où Fred Caprasse cassait le moteur de sa Ford Escort après à peine 1 km. Navrant.

Ghislain de Mevius déjantait et perdait près d’une minute-trente avant d’éprouver quelques difficultés à retrouver le bon rythme. On suivra sa remontée dimanche sur les spéciales forestières. Manque de rythme aussi pour Bernard Munster qui décrochait de suite en raison d’un tête-à-queue.

C’est l’invité vedette François Delecour qui signait le premier scratch et menait la course durant les deux premières spéciales avant de céder le relais à l’autre Escort de Cédric Cherain sur des tronçons que le Liégeois connaissait mieux.

Mais sa monture étant affectée par d’insolubles soucis d’injection et des ratés entre 6500 et 8000 tours, le Français jetait le gant à l’issue de la première boucle alors qu’il occupait encore la deuxième place à 33 points du leader. “C’est fort décevant, mais si je continue on risque de casser le moteur,” expliquait un “Freine-tard” victime de son dixième abandon en treize courses sur le sol belge. Aucune nouvelle pompe à essence ne pouvant être trouvée d’ici à demain, Christophe Jacob remettait son Escort sur la remorque. Il n’y aura pas de sixième succès pour cette auto cette année.

A l’issue du deuxième passage du côté de La Roche, Cédric Cherain était donc un très confortable leader avec 81 points (1’21) d’avance sur la Ford d’Olivier Cartelle et 90 sur la MKI de l’ex-vainqueur Stouf. Christophe Daco pointait au 4e rang à 115 points, 12 unités devant Emile Breittmayer.

Sixième Guino Kenis était le premier des non “Fordistes” sur sa BMW 325i, 5 secondes devant l’Escort encore de John Wartique. Bernard Munster et sa Porsche devaient se contenter de la 8e position provisoire devant l’Escort du Français Eric Mauffrey, premier étranger, l’impressionnante Corvette C3 de Patrick Snijers complétant le Top 10.

Ghislain de Mevius était déjà revenu au 15e rang juste derrière Fred Bouvy et Yves Matton, Jean-Pierre Van de Wauwer pointait au 17e rang, tandis que Tom Boonen intégrait le Top 30 pour ses débuts aux commandes de la Porsche 911 BMA.

A noter que le rallye a pris plus d’une heure de retard ce matin afin de permettre aux organisateurs de faire respecter à la lettre les consignes de sécurité dans toutes les spéciales.